[아시아경제 임혜선 기자] 친환경 브랜드 초록마을이 봄맞이 ‘봄식탁’ 인증 인스타그램 이벤트를 오는 21일까지 진행한다.

참여방법은 봄 제철 음식들로 차려진 ‘봄식탁’ 인증 사진을 필수해시태그와 함께 인스타그램에 업로드한뒤 초록마을 인스타그램 계정을 함께 태그하면 된다. 또한 초록마을 이벤트 게시물에 참여 완료 댓글 게시 및 함께 참여하고 싶은 친구를 태그해 참여할 수 있다.

이벤트 당첨자 발표는 오는 25일이다. 추첨을 통해 1등 유기농 배도라지청(3명), 2등 짜먹는 유기농 석류(5명)를 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr