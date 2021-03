[아시아경제 지연진 기자] 코스닥 상장사 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 122,300 전일대비 5,300 등락률 +4.53% 거래량 125,485 전일가 117,000 2021.03.10 09:49 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close 이 10일 장 초반 강세를 보이고 있다.

알테오젠은 이날 오전 9시32분 기준 전일대비 6.32% 상승한 12만4300원에 거래되고 있다. SK바이오사이언스가 올해 유가증권시장 최고 수요예측 경쟁률을 기록하면서 이미 상장한 바이오 관련주에 관심이 쏠렸다는 분석이다.

알테오젠은 바이오시밀러(바이오복제약), 바이오베터(바이오개량신약) 관련한 연구 개발업체로, 주요 제품은 성장호르몬 바이오베터, 엔브렐 바이오시밀러, 허셉틴 바이오시밀러, 휴미라 바이오시밀러, 아일리아 바이오시밀러 등이다.

