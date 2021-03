휠라코리아, 신세계百 5개 점포에 케즈 매장 연다

105년 전통 스니커즈 원조 美 브랜드 케즈

10~20대 소비자 접점 확대 중



[아시아경제 임혜선 기자]휠라코리아의 미국 신발 브랜드 케즈가 이달 내 신세계 백화점 5개 점포에 매장을 연다고 10일 밝혔다.

케즈는 지난 1일 신세계 백화점 강남점을 시작으로 2일 의정부점, 5일 하남점, 9일 본점에 이어 오는 16일 광주점까지 총 5개 점포 내에 매장을 오픈한다고 10일 밝혔다.

케즈는 본격적으로 소비자 접점 확대에 나서고 있다. 서울을 포함, 광역 상권별 대표 채널로 손꼽히는 지점에 매장을 순차적으로 열며 소비자와의 만남을 보다 용이하게 하고 있는 것이다. 무엇보다 젊은 세대의 차별화된 소통을 지향하는 케즈 입장에서 최근 이들 대상 ‘새로운 놀이터’로 변모 중인 백화점에 론칭 단기간 내 입점, 브랜드의 참신하고 다양한 매력을 널리 선보이게 된 점 역시 남다른 의미를 지닌다.

케즈는 1916년 미국에서 탄생한 스니커즈 브랜드로, 케즈의 부드럽고 소리 나지 않는 신발 고무 밑창을 ‘스니커’라고 불렀던 것이 오늘날 스니커즈의 모태가 됐다고 할 만큼, 스니커즈의 원조 격으로 알려져 있다.

지난해 휠라코리아가 한국 내 독점 라이선스 권리를 확보, 올 1월 첫 단독 매장을 오픈하며 국내 본격 전개를 시작했다. 브랜드 오리지널리티가 담긴 슈즈를 필두로 의류, 액세서리까지 국내 소비자에게 선보이고 있다.

특히 미국 본사의 제품을 유통, 판매해왔던 기존 방식과 달리, 전 세계 유일한 브랜드 라이선시로서 휠라코리아가 자체 기획·생산하고 있다. 국내 소비자의 취향과 체형에 맞춘 제품 개발 및 다각화로 케즈를 한국 시장에서 더욱 매력적이고 대중적인 브랜드 리포지셔닝 하는데 주력한다는 방침이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr