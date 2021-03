[클릭 e종목]바이넥스 "행정처분시, 모멘텀 약화"…올리패스 "임상 주목해야"

[아시아경제 이선애 기자] 상상인증권이 10일 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 17,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,850 2021.03.10 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [3/9 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 식약처, 바이넥스 제조 의약품 제조·판매 중지 32개 품목 추가… 총 38개제가 말씀드렸죠? 글로벌 제약사와 항체개발!! 황제 株 뒤집힌다!! close 와 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 15,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,250 2021.03.10 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 올리패스, 주가 1만 5050원 (-29.18%)… 게시판 '북적'올리패스, 커뮤니티 활발... 주가 -29.87%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 이슈에 대한 코멘트 리포트를 내놨다.

상상인증권에 따르면 바이넥스는 식품의약품안전처가 8일 아모린정(당뇨약), 셀렉틴캡슐/10밀리그램(우울증약), 닥스펜정(관절염약), 로프신정(항생제), 카딜정1밀리그램(고혈압약) 등 6가지 자사 품목, 9일에는 덱펜정(관절염약) 등 32개 수탁품목에 대해 잠정 제조 판매 중지 및 회수조치를 했다고 밝혔다. 동시에 바이넥스 부산공장에 대한 조사도 실시된다고 보도됐다. 38개 품목(자사판매 6개, 수탁 32개 품목)의 2020년 기준 매출액은 25억원 내외(2020년 전사 매출액 1330억원의 1.9% 수준)이다.

단순히 38개 품목(25억원)에 대한 처분으로 마무리된다면 기업이미지 타격은 있겠지만 영업실적에 미치는 영향은 제한적이다. 이 경우 주가는 안정을 찾을 수 있을 것이다. 가능성은 낮지만 두번째 시나리오로, 식약처 조사결과, 강력한 추가 행정처분이 내려질 경우에는 기업실적에 영향이 있을 수 있고 주가 모멘텀은 약화될 것이다. 하태기 상상인증권 연구원은 "현시점에서는 식약처 조사결과를 확인할 필요성이 있는데, 결과는 향후 1~2주내에 윤곽을 확인할 수 있을 것으로 추정된다"고 설명했다.

올리패스는 실망스러운 임상데이터를 발표하면서 주가가 크게 하락했다. 하 연구원은 "2월22일 리포트에서 "지금은 3월 전후로 발표될 임상데이터에 주목할 시점으로 올리패스의 비마약성 진통제 OLP-1002의 3월 호주 임상 1b상 결과에 따라 주가 변동성이 확대될 것으로 전망했는데, 불행히도 임상 1b상 결과(고관절/슬관절염 환자대상, 5 microgram, 10microgram투여)에서 통증감소효과가 위약군에서 가장 높고, 투약군과 통계적 유의한 차이가 없다고 발표했다"고 설명했다.

임상 1b상 결과의 좋은 데이터를 바탕으로 다국적 제약사와 L/O계약을 기대한 시나리오는 일단 수면 밑으로 가라앉았다고 할 수 있고, 주가도 하락한 것이다. 일반적으로 임상 1상은 안정성 평가가 우선이고, 본격적인 유효성 검증은 임상 2상에서 이루어진다. 올리패스는 영국 임상1상에서 안정성이 확인된 만큼, 하반기에 통증환자대상 유효성과 안전성을 시험하는 예정된 글로벌 임상 2a상을 정상적으로 진행한다는 계획이다. 그 결과를 지켜봐야 하는 상황이다.

글로벌 임상 2상은 투입약물의 용량을 기존의 5~10 microgram에서 상향 조정하든지 해서 유럽 등에서 진행할 것으로 추정된다. 기대에 미흡한 비마약성 진통제 OLP-1002의 호주 임상 1b 결과가 발표되었지만, 파이프라인 가치 검증이 완전히 끝난 것이 아니다. 하 연구원은 "임상 2상을 하반기에 진행하고, 2022년 하반기쯤에 최종 유효성 결과를 확인할 수 있을 것"이라며 "OLP-1002 기준으로만 보면 주가 모멘텀 회복에는 시간이 필요한 상황"이라고 전망했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr