"한두 달 지나면 잊혀져…부러우면 이직하든가" LH 직원 망언에 공분

"28층이라 안 들려 개꿀" 본사 앞 시위 조롱한 LH 직원

[아시아경제 허미담 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 경기도 광명·시흥지구 3기 신도시 투기 의혹이 확산하는 가운데 LH 직원으로 추정되는 한 누리꾼이 '차명 투기하면서 정년까지 다니겠다'는 내용의 글을 올려 공분을 사고 있다.

9일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 LH 직원으로 추정되는 A씨가 '내부에서는 신경도 안 씀'이라는 제목의 글을 올렸다.

A씨는 "어차피 한두 달만 지나면 사람들 기억에서 잊혀져 물 흐르듯 지나갈 것이라고 다들 생각하고 있다. 나도 마찬가지"라며 "털어봐야 차명으로 다 (신도시 부지를 매입) 해놨는데 어떻게 (투기 증거를) 찾겠는가"라고 적었다.

이어 "(국민들이) 아무리 화낸다고 하더라도 난 열심히 차명 투기하면서 정년까지 편하게 다닐 것"이라며 "이게 우리 회사만의 혜택이자 복지다. 부러우면 우리 회사로 이직하든지"라고 비꼬았다.

끝으로 A씨는 "공부 못해서 (LH에) 못 와놓고 꼬투리 하나 잡았다고 조리돌림 한다"고 지적했다.

이를 본 누리꾼들은 "공직자들의 도덕적 해이가 심각한 수준"이라고 비판했다. 한 누리꾼은 "범죄를 저질러도 저렇게 뻔뻔하게 나오니 어이가 없다"라며 "공공기관의 부패가 이렇게 심각할 줄 몰랐다. 분노를 넘어 허탈한 심정"이라고 분통을 터뜨렸다.

지난 8일에는 LH 직원으로 추정되는 B씨가 땅 투기 의혹과 관련한 국민들의 집회를 조롱하는 발언을 해 논란이 됐다.

B씨는 경남 진주의 LH 본사 홍보관·토지주택박물관 앞에 모인 시민들의 모습을 촬영해 올렸다. 그는 사진과 함께 "28층이라 (층수가 높아서 시위 소리가) 하나도 안 들린다. 개꿀"이라며 시위하는 시민들을 조롱했다.

당시 LH 본사에는 전국농민회총연맹, 부산경남연맹 등에 소속된 농민 50여명이 기자회견을 열고 항의 집회를 벌이고 있었다. 특히 LH 직원과 가족들이 매입한 땅의 98% 이상이 농지라는 점이 알려지면서 농민들은 "LH는 한국농지투기공사로 이름을 바꿔라"며 분노를 표하기도 했다.

한편 경찰은 9일 오전 LH 본사 등을 압수수색 하며 본격 수사에 착수했다. 압수수색 대상에는 LH 본사는 물론 경기지역 과천의왕사업본부, 인천지역 광명시흥사업본부와 피의자 13명의 주거지 등이 포함됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr