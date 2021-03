지지율 1%에서 대이변 연출한 노무현 신화 재현되나 … 김두관 "대선 준비"

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 더불어민주당 김두관 의원(양산을)이 “당당하게 대선 경선 참여를 준비하겠다”고 말했다.

‘리틀 노무현’이라 불린 김두관 의원이 상임고문을 맡은 노무현정신계승연대가 9일 오후 2시 경남 김해 봉하마을에서 '영·호남통합본부 발대식'을 갖고 공식 출범했다. 발대식에 앞서 김 의원 등 노정연 관계자들은 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다.

참배를 마친 김 의원은 기자들과 만나 “정치인은 어쨌든 국민의 부름에 답할 준비가 되어 있어야 한다”며 “재·보궐선거가 끝나면 주요 정당들의 전당대회가 있을 것”이라고 설명했다.

이어 “그러면 주요 정당들의 전당대회가 잇따르고 이후 자연스레 대선 국면으로 전환될 것”이라며 “오늘이 다음 대선 1년 전이니, 의미 있는 날이라 보는 분들도 많은 것 같다”고 덧붙였다.

이날 발대식에는 김두관 의원, 임형칠 전 노무현재단 공동대표를 비롯해 노정연 회원과 노 전 대통령 지지자 등 100여 명이 참석했다.

행사는 식전 공연, 국민의례, 대회장 인사말, 선언문 낭독, 축사, 구호 제창 등 순으로 진행됐다.

김두관 의원은 축사를 통해 “노무현정신계승연대 영·호남 통합본부 출범을 통해 노무현 정신으로 정치를 다시 새롭게 하는 중요한 역할을 맡게 되길 기원한다”며 “노무현 정신의 핵심인 상식과 원칙이 통하는 세상이라는 표어는 우리 사회의 현재를 뒤집어 규정한 것으로 생각한다”고 말했다.

이어 “노 전 대통령이 말한 '반칙과 특권'이라는 폐습은 망국적 지역주의나 검찰 특권과 같은 기득권에 의해 유지되고 재생산된다”며 “이번 부산시장 선거에서 적폐 세력의 부활을 저지하고 개혁을 완수하기 위해 반드시 승리하겠다”고 덧붙였다.

한편 리얼미터가 지난 1일 조사한 대선주자 선호도 여론조사 결과에 따르면 김두관 의원 지지율은 1% 정도이다.

