동대문구, 도시농부 위한 상자텃밭 분양

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 코로나19로 지친 주민들의 정서 안정을 돕고 건강한 먹거리 자급 활성화에 기여하기 위해 상자텃밭 1200개를 분양한다.

상자텃밭은 베란다와 같은 집안 자투리 공간을 활용해 가정에서 손쉽게 작물을 재배할 수 있도록 친환경 상자와 상토, 모종, 재배 매뉴얼로 구성됐다.

상자텃밭 신청은 오는 15일까지 동대문구청 홈페이지 ‘구민참여→온라인 접수’에서 접수, 개인은 최대 2개, 단체는 10개까지 신청할 수 있다.

참가비는 세트 당 8000원이다.

구는 상자텃밭 총 1200세트를 선착순 분양, 선정 결과는 오는 17일 동대문구청 누리집 및 신청자 핸드폰으로 개별 통보할 예정이다.

상자텃밭은 신청자 주소지에 택배로 전달된다.

자세한 사항은 동대문구청 경제진흥과로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “많은 구민들이 상자텃밭 가꾸기에 참여해 코로나19로 지친 정서 회복에 도움이 되길 바라며 직접 재배한 친환경 먹거리를 통해 일상에서 자연 친화적인 여가문화를 누리길 바란다”고 밝혔다.

