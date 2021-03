[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오전 서울 제물포터널 민간투자사업 건설공사 현장을 찾아 공정 진행현황을 살피고 있다.

현장에는 김영주 국회의원과 김정태, 최웅식 시의원, 고기판 영등포구의회 의장을 비롯한 구의원들과 서울시 도로계획과 관계자들이 함께 자리해 공기정화시설(By-pass) 설치 현황을 점검하고 재난 발생에 대비한 수직구와 비상탈출 경로도 꼼꼼히 확인했다.

채현일 구청장은 "제물포터널 공사가 차질없이 진행될 수 있도록 구 차원의 아낌없는 지원 펼쳐나가겠다"고 전했다.

