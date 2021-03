[포토]서울 강서구, 코로나19 백신 예방접종 대책회의 개최

노현송 서울 강서구청장, 코로나19 백신 접종에 총력 대응 주문

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 9일 오전 구청장실에서 국장과 소관부서장들이 참석한 가운데 ‘코로나19 백신 예방접종 대책회의‘를 열고 그 동안의 추진상황을 점검했다.

이날 노현송 구청장은 ▲백신 접종센터 설치 준비현황 ▲위탁의료기관 모집 ▲의료인력 확보 상황 등 그 동안 실무추진단에서 진행해온 접종 준비사항을 전반적으로 점검하고 백신 예방접종 전반에 걸쳐 필요한 사항들을 세심히 살폈다.

특히, 노현송 구청장은 “다행스럽게도 현재까지 중증 이상반응에 대한 신고사례는 없지만 혹시 발생할지도 모르는 이상반응에 대비하여 현장에서 신속한 대응 체계를 갖출 수 있도록 집중해달라”고 당부했다.

그러면서 “일상의 회복을 앞당기기 위한 우리 사회 집단면역의 형성은 현재로서 전적으로 백신에 의존할 수 밖에 없다”며 “남은 기간 보다 철저하게 준비해 안전한 예방접종 환경을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

