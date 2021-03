반려동물 이상행동 걱정이라면?

31일까지 ‘찾아가는 우리동네 동물훈련사’ 교육대상 모집... 반려동물 문제 행동 파악 후 문제별 교정 시연 및 실습

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 반려동물의 문제 행동에 대해 상담하고 반려동물 행동교정을 돕는 ‘찾아가는 우리동네 동물훈련사’ 교육대상을 31일까지 모집한다.

대상은 동물등록을 실시한 구민(주민등록상 기준) 중 총 25가구이며, 동물 소유자로 등록된 구민 명의로 신청할 수 있다. 단, 신청자가 많을 경우에는 별도 관리가 필요한 맹견 사육 가구를 1순위로 하고, 2순위는 유기견 입양가구, 3순위는 3마리 이상 동물을 키우는 가구 순으로 정한다.

신청방법은 홈페이지를 통해 신청서를 받아 지역경제과로 방문 접수하거나 팩스나 이메일을 통해서 하면 된다.

훈련은 사전방문을 포함해 총 세차례에 걸쳐 진행되며 훈련 기간 중에는 메신저 등을 통한 1대 1 교육도 병행 실시한다.

1회차에는 반려동물의 배변공간 및 생활공간 위치 및 문제행동 유형을 파악, 각 문제별 교정에 대한 시연 후 실습을 진행한다.

2회차에는 생활환경 재배치 후의 변화와 변경된 생활습관과 규칙이 잘 이행되고 있는지 확인 후 추가 교정에 대한 시연과 실습을 진행, 진단과 평가의 시간을 갖는다.

교육이 끝난 뒤에도 동물소유자와 훈련사 간 SNS 연락망 구축을 통해 보수교육과 상담을 진행할 수 있다.

한편 지난해 교육 종료 후 설문조사를 실시한 결과 90% 이상의 가정에서 프로그램 내용에 만족하고 반려동물 이상행동이 교정됐다고 응답했다.

김선갑 광진구청장은 “반려동물 천오백만 시대가 오면서 개물림, 소음 등으로 인한 이웃 간 갈등과 충돌 역시 늘어나고 있다”며 “방문 훈련 프로그램을 운영하여 안전하고 올바른 반려동물 문화를 정착하고자 지난 2017년부터 전국최초로 사업을 추진하고 있다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr