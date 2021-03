광주은행, 펫팸족 위한 ‘멍이냥이 체크카드’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 펫팸(Pet-Fam)족을 위한 ‘멍이냥이 체크카드’를 출시했다고 9일 밝혔다.

지난해 5월 ‘멍이냥이카드(신용카드)’출시해 3주 만에 1000좌, 100여 일 만에 5000좌 판매를 돌파하며 뜨거운 호응을 얻는데 힘입어 이번에는 체크카드 수요 고객의 의견을 반영해 전 카드사 최초로 반려동물 특화 체크카드를 출시하게 됐다.

‘멍이냥이 체크카드’는 반려동물 관련 지출 중 가장 큰 비중을 차지하는 사료와 간식비, 질병 예방·치료비를 절약할 수 있도록 애완동물과 동물병원(용품, 사료, 미용 등) 업종에서 10% 캐시백을 제공한다.

또 다양한 생활업종에서도 캐시백을 제공한다.

온라인쇼핑몰(G마켓, 옥션, 11번가, 티몬, 쿠팡, 위메프), 커피(스타벅스, 할리스, 투썸플레이스, 엔제리너스, 이디야, 탐앤탐스, 카페베네, 커피빈, 드롭탑), 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트 24)에서 5% 캐시백을 받을 수 있다.

특히 ‘멍이냥이카드(신용카드)’ 발급 시, 카드 앞면에 자신의 반려동물 사진을 삽입 제작해 펫팸족들의 뜨거운 호응을 얻었던 사진카드 발급 서비스를 ‘멍이냥이 체크카드’에서도 만나볼 수 있다.

카드사 중 유일하게 실시해 눈길을 끌었던 사진카드 발급 서비스는 고객들이 ‘멍이냥이카드’와 반려동물을 함께 찍은 사진을 개인 SNS에 게시한 것이 이슈가 되면서 펫팸족 사이에서 입소문이 퍼질 정도로 큰 인기를 끌었다.

‘멍이냥이카드(신용카드)’에 이어 ‘멍이냥이 체크카드’ 또한 광주은행 전국 영업점 방문 시 발급이 가능하며, 광주은행 모바일웹을 통해 비대면으로도 발급할 수 있다.

김재중 광주은행 카드사업부장은 “‘멍이냥이’시리즈를 통해 KJ카드만의 특별한 혜택을 펫팸족에게 선보이겠다”며 “더불어 고객님의 다양한 니즈를 반영하는 특화상품을 지속적으로 출시해 맞춤 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr