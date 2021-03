지난해 18개 국내복귀 기업 중 4개 인천 유치…공장 확보자금 등 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 지난해 국내복귀 기업 18개사 중 4개사를 인천에 유치해 전국 1위의 실적을 기록했다고 9일 밝혔다.

국내복귀 기업 중 A사의 경우 코스닥 상장 후 미국 등에 해외지사를 두고 첨단 디스플레이를 제조하는 회사다. 중국 생산 공장을 철수 한 후 320억원을 투자해 인천에 제조공장을 설립하고 80여명을 고용할 예정이다.

시는 국내복귀 기업이 A사의 경우처럼 모두 대규모의 자본과 고용창출 효과를 가져오지는 않지만, 수도권인 인천의 경우 비수도권 지역에 비해 상대적으로 정부지원 혜택을 받지 못하는 점을 고려하면 매우 고무적인 성과라고 분석했다.

인천시는 정부차원의 지원책과 별도로 시 자체적으로 중소기업 경영안정자금 특별우대를 비롯해 기계설비?공장 확보자금과 기술보증을 지원하는 등 국내 복귀 기업 유치에 더욱 힘 쓸 계획이다.

또 해외공장을 운영하는 인천 기업 등에 대한 리쇼어링 가능성을 분석하고 국내복귀기업 상담센터 운영, 찾아가는 국내복귀 지원제도 설명회 등을 코트라와 협력해 적극적으로 유턴기업을 발굴한다는 방침이다.

변주영 인천시 일자리경제본부장은 "코로나19 펜데믹과 미?중 무역분쟁 장기화, 일본 수출 규제지속 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서 여러 선진국에선 리쇼어링을 통한 일자리 창출이 늘어나고 있다"며 "인천시도 더욱 적극적인 기업발굴과 지원책을 마련해 경제위기를 극복하고 일자리 창출에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다

