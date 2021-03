[아시아경제 황준호 기자] 미코바이오메드 미코바이오메드 214610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,350 전일대비 200 등락률 +1.97% 거래량 2,163,619 전일가 10,150 2021.03.09 14:50 장중(20분지연) 관련기사 미코바이오메드, 코로나19 진단키트 공급계약미코바이오메드, 9억원 상당 코로나19 진단키트 공급계약 김진욱 공수처장 후보, 대치동 아파트 전세 등 재산 18억 신고 close 는 쌍용건설과 코로나19 진단 장비 및 진단 키트 공급 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금액은 10억2259만원이다. 이는 2019년 매출 대비 25%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 19일까지다.

