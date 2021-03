“통신기술로 온실가스 줄인다” SKT, 통신분야 최초 탄소배출권 확보

국내 최초 통신기술 활용해 온실가스 감축 성공… 환경부 인증 획득

기존 대비 전력 사용량 53% 감소… 올해부터 온실가스 약 1만톤 감축 기대

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 국내 통신분야 최초로 온실가스 감축을 통해 탄소배출권을 확보했다.

SK텔레콤은 3G와 LTE 네트워크 장비 통합 및 업그레이드를 통한 전력 사용량 절감에 성공해 환경부로부터 국내 통신분야 최초로 온실가스 감축을 인증받았다고 9일 밝혔다.

지금까지는 형광등 대신 LED를 사용하거나 태양열에너지와 재생에너지를 활용하는 등 에너지원 변경을 통한 전력량 절감 방식이 보편적이었지만 통신기술을 이용한 온실가스 감축 방법이 환경부 인증을 받은 것은 이번이 처음이다.

SK텔레콤이 개발한 온실가스 감축 방법은 3G와 LTE 네트워크 장비를 통합 및 업그레이드하는 방식으로 기존보다 전력 사용량을 약 53% 절감하는 효과가 있다. SK텔레콤은 이 기술을 2019년부터 적용하기 시작해 지난해에는 서울시를 포함한 전국 78개시의 SK텔레콤 기지국과 중계기에 적용을 마쳤다.

이를 통해 작년 말 환경부로부터 온실가스 저감에 따른 탄소배출권 1117톤을 인정받았고, 올해부터는 매년 약 1만톤의 탄소배출권을 인정받을 것으로 전망된다. 탄소배출권 1만톤은 2019년 전력사용량 통계 기준 서울 시내 약 7600여 가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.

SK텔레콤 측은 “지난해 환경부에 신규 등록된 온실가스 감축 방법은 총 9건이며, 2019년에는 1건도 등록되지 않을 정도로 신규 에너지 절감 방식의 개발 및 인증은 쉽지 않은 과정”이라며 “통신 기업 중에는 기존 인터넷데이터터센터(IDC) 서버의 전기 사용량 감축 또는 법인 차량을 전기차로 교체하는 방법 등의 에너지 절감 사례가 있었으나 통신기술과 장비 분야에서는 이번이 처음”이라고 설명했다.

이준호 SK텔레콤 ESG사업담당은 “SK텔레콤은 ICT 기술을 기반으로 에너지 절감과 환경 보호에 더욱 기여하고, 앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선도하겠다”라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr