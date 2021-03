삼성전자, '비스포크 홈' 공개…상반기 생활가전 17종 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,000 2021.03.09 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 '360가지 색상 마음대로' 삼성 비스포크 냉장고 신제품 출시코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감"차이 인정하고 포용해야"…삼성 女임직원들이 말하는 '다양성' close 가 소비자 라이프스타일과 취향에 따라 맞춤형으로 선택할 수 있는 비스포크 생활가전 신제품 17종을 올해 상반기 출시한다.

삼성전자는 9일 이재승 생활가전사업부장(사장) 주재로 온라인 미디어데이를 열어 올해 상반기 안에 주방과 거실뿐 아니라 집안 어디서나 비스포크 가전의 가치를 경험할 수 있도록 비스포크 홈 라인업을 지속적으로 강화하겠다고 발표했다.

비스포크는 '소비자의 개별 취향을 반영해 제작하는 물건'이라는 뜻을 담고 있다. 올해 출시 예정인 비스포크 홈 신제품은 냉장고, 김치냉장고, 큐브냉장고, 정수기, 세탁기, 건조기, 에어드레서 2종, 신발관리기, 전자레인지 2종, 식기세척기, 에어컨 2종, 공기청정기 2종, 무선청소기 등 17종이다.

이날 가장 먼저 출시한 제품은 비스포크 냉장고다. 소비자 만족도가 높은 4도어 타입에 대용량 정수기를 도어 안쪽에 배치했다. 패널은 22가지 종류를 기본으로 제공하고 소비자가 원하면 360가지 색상으로 구성된 '프리즘 컬러'에서 자신의 취향에 맞는 색상을 주문할 수 있도록 했다.

이달 말에는 냉온수·정수 기능을 구분해 모듈화한 비스포크 정수기와 다양한 색상을 접목한 프리미엄 무선청소기 '삼성 제트'가 나온다. 에어드레서의 핵심기술을 적용한 신발 관리용 '비스포크 슈드레서'는 오는 5월에 선보일 예정이다.

"맞춤형 홈 솔루션 구축"… 비스포크 가치의 시간·공간·생태계 확대

삼성전자는 비스포크 홈 신제품을 통해 주방, 거실뿐 아니라 집안 어디서나 비스포크 가전의 가치를 경험할 수 있도록 '공간'의 확대에 나선다는 구상이다. 제품을 사고 난 뒤 패널 교체, 모듈 추가 구매 등을 활용해 추가 구매 없이 변화를 줄 수 있도록 '시간'의 확대도 추구한다. 올해 신제품부터는 디지털 인버터 컴프레서와 디지털 인버터 모터를 기한 없이 무상 수리 또는 교체하는 서비스도 제공한다.

이 밖에 소비자들에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 분야별 전문성을 가진 기업·전문가들과 협업해 비스포크 홈 '생태계'를 구축할 방침이다. 디자인 분야에서는 글로벌 프리미엄 페인트 회사인 '벤자민 무어', 냉장고에는 종합 홈 인테리어 전문 기업 '한샘'의 키친바흐 브랜드와 긁힘 등 손상이 잘 가지 않는 '페닉스' 소재를 적용하는데 각각 힘을 합쳤다. 테크 분야에서는 일부 비스포크 가전 제품을 협업 생산하는 대창, 디케이, 두영실업, 오비오 등이 참여한다. 콘텐츠 부문에서는 카카오엔터프라이즈·CJ제일제당·쿠팡 등과 '스마트싱스 앱' 연동을 통한 생활편의 서비스를 제공할 계획이다.

이 사장은 "집은 단순히 휴식을 취하는 공간이 아니라 즐기고, 일하고, 공부하는 생활 그 자체가 되고 있다"며 "단순히 제품 라인업을 확대하는데 그치지 않고 소비자들이 비스포크 홈을 통해 최적의 생활 환경을 조성하고 제품을 사용하는 내내 필요한 서비스를 맞춤형으로 제공받을 수 있도록 '홈 솔루션'을 구현할 것"이라고 말했다.

한편 삼성전자는 삼성디지털프라자 강남본점 5층에 마련된 '라이프스타일 쇼룸'을 전면 재단장하고 6층에는 '비스포크 아틀리에'를 마련해 소비자들이 비스포크 홈을 체험할 수 있도록 했다. 방문객들은 이곳에서 360가지 색상으로 구성된 '프리즘 컬러'를 냉장고에 조합해보고 구매할 수도 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr