메디콕스, 감사의견 '적정'…"지난해 매출 162억원, 전년比 57%↑""

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장사 메디콕스 메디콕스 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,380 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,410 2021.03.09 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 메콕스큐어메드 자회사, 美 지미바이오파마홀딩스와 항암제 연구개발 협업‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제메디콕스 자회사 중앙글로웍스, 특수차량용 IoT 단말기 유통 사업 출사표 close 는 지난해 매출액 162억원을 기록하며 전년 대비 57% 증가했다고 9일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 43억원으로 적자 폭은 다소 확대됐다. 시장 내 일부 우려가 제기되기도 했던 감사보고서는 ‘적정’ 의견을 받았다.

메디콕스 관계자는 “경영권 이슈를 비롯해 다소 어수선했던 지난해였던 만큼, 시장의 일부 근거 없는 우려를 해소시키고자 감사 및 사업보고서 공시 일정을 가능한 앞당기고자 노력했다”며 “신사업 추진과 함께 감가상각비를 비롯한 지급 수수료 등 일시적 고정비용이 발생하면서 영업손실 폭이 다소 증가했지만, 업황 회복과 함께 매출 호전세가 이어지고 있는 만큼 올해 턴어라운드를 목표로 재무건전성 확보에 집중하고 있는 상황”이라고 전했다.

지난해부터 12월 결산 법인으로 변경된 메디콕스는, 지난 2019년 6월 별도기준 연간 영업이익 흑자를 기록하며 관리종목 지정 리스크를 해소한 바 있다. 회사 측은 이 외에도 지난 1월엔 불성실 공시 관련 누적 벌점 4점이 해소됐고, 잔여 벌점 역시 오는 6월 해소를 앞두고 있는 만큼 재무, 회계 투명성 강화에 집중하며 거래 안정성을 높여가겠다는 방침이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr