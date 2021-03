“걱정없는 1년 보내세요” 건보공단 부경본부 노사, 여성청소년 위생용품 선물

3월 8일 세계 여성의 날 기념, 부산 북구청에 저소득 여성청소년 104명 1년치 기증

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “걱정없는 1년을 보내세요”.

국민건강보험 지역본부 노사가 세계 여성의 날을 맞아 부산 북구청에 여성 위생용품을 선물했다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)와 국민건강보험공단노동조합 부산지역본부지부(지부장 박재홍)는 지난 8일 오후 3시 부산북구청(구청장 정명희)을 찾아 여성청소년 위생용품을 기증했다고 밝혔다.

후원물품은 노사가 자발적인 참여로 마련한 것으로 부산 북구 관내 저소득 여성청소년 104명이 ‘걱정 없는 1년’을 보낼 수 있는 양이다.

공단과 부산북구청은 이날 기증식을 시작으로 지역사회의 건강과 안전을 위해 지속적인 협력과 지원을 아끼지 않기로 약속했다.

건보공단 부산경남지역본부는 지난해에도 노조와 함께 뜻을 모아 코로나19 극복을 위한 방역물품을 기탁하고 수해 피해 현장 복구를 위해 함께 땀 흘리는 등 노사합동 사회공헌 활동을 전개해 오고 있다.

장수목 본부장은 “3월 8일 세계 여성의 날을 맞이해 적극적으로 후원에 참여해 준 노동조합과 직원들에게 감사하다”며, “앞으로도 부산경남지역본부는 청소년이 행복하게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 했다.

