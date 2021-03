다방, 버전 4.0 업데이트…즐겨찾기·만족도 평가 새로이 탑재

[아시아경제 임온유 기자] 부동산 플랫폼 다방이 편의성 향상을 위해 '즐겨 찾기', '만족도 평가' 등 새로운 기능을 탑재한 버전 4.0 업데이트를 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 업데이트에서 새롭게 선보이는 주요 기능은 즐겨 찾기와 만족도 평가 등으로, 다방은 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX) 측면에서 재밌는 요소를 더해 2030 세대들에게 새로운 경험을 제공하는 한편 더욱 다양해진 기능으로 사용자들의 편의성을 한층 높였다.

특히 즐겨 찾기는 사용자가 지도 화면에서 손가락 또는 펜으로 원하는 지역의 영역을 그리면 곧바로 해당 영역에 포함되는 매물을 모아볼 수 있는 차별화 된 기능이다. 사용자들은 지정된 영역을 저장해 추후 홈 화면에서 본인이 지정한 조건에 해당하는 추천 매물을 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 임차인들은 원하는 매물을 보다 빠르게 확인할 수 있고, 임대인과 중개사들은 매물 회전율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

만족도 평가는 다방에서 전화 또는 문자 문의한 중개사무소에 대한 만족도를 5단계로 평가할 수 있는 서비스다. 해당 부동산에 실제로 문의한 사용자들만 평가할 수 있으며, 평균 별점으로 표시해 평가의 객관성과 직관성을 높였다. 다방은 만족도 평가 서비스를 통해 사용자들에겐 매물 문의 전 해당 중개사무소가 믿을 만한 곳인지 사전에 파악할 수 있는 기회를 제공하고, 중개사무소에는 사용자들에게 더욱 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 경쟁력을 제고할 계획이다.

이외에도 다방은 분양 서비스에 대한 사용자들의 관심이 확대됨에 따라 지도 화면에 분양 카테고리를 신설했다. 사용자들은 이제 지도에서도 건물유형, 분양단계, 분양일정, 공급유형 등을 선택해 조건에 맞는 분양 단지를 한 눈에 확인할 수 있다. 지도뿐만 아니라 홈 화면에서도 지역 또는 단지명으로 간편하게 검색이 가능하다.

스테이션3 다방 한유순 대표는 “최근 비대면 서비스에 대한 수요가 증가하는 추세로 이런 흐름에 맞춰 다방은 더욱 고도화된 부동산 서비스를 선제적으로 제공하고자 다방 버전 4.0을 출시했다"면서 "업데이트된 기능들이 사용자들에게 새로운 부동산 서비스 경험을 선사할 것”이라고 말했다. 이어 “다방은 지속적으로 혁신적인 기술을 도입, 서비스로 구현해가며 프롭테크 시장을 견인해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

