이마트-LG전자, 고객과 함께 취약계층 어린이에 노트북 기증

행사제품 구매시 대당 2만원 적립·기부

[아시아경제 조인경 기자] 이마트와 LG전자가 오는 11일부터 다음달 30일까지 비대면 온라인 교육의 사각지대에 놓인 취약 계층 어린이에게 노트북을 기증하는 '착한 소비 프로젝트'를 진행한다고 9일 밝혔다.

이 기간 고객들이 이마트와 일렉트로마트 가전 매장에서 LG전자의 기부행사 제품을 구매하면 제품 한 대당 2만원이 공헌 기금으로 적립된다. 행사 모델은 '109㎝ 올레드 TV', '오브제 냉장고', '오브제 워시타워', '오브제 스타일러', '오브제 식기세척기', '오브제 에어컨' 등 6개 품목이다.

양사는 이렇게 조성된 기금 금액만큼의 LG전자 노트북을 오는 5월5일 어린이날 초록우산어린이재단을 통해 전국 아동 양육시설 40여곳에 기증할 예정이다.

이마트 서보현 비식품본부장은 "이마트와 LG전자, 고객이 함께 하는 이번 사회공헌 활동을 통해 코로나19로 어려움을 겪는 취약계층에 조금이나마 도움이 될 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr