“코로나 백신 안전합니다” 전남 병원장들 릴레이 접종 나선다

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 백신에 대한 안전성을 부각하기 위해 의료기관 병원장들이 나섰다.

8일 전남도에 따르면 이날 전판석 목포기독병원장을 시작으로 내일 양진원 순천한국병원장, 10일에는 유홍석 고흥제일병원장이 릴레이 예방접종을 실시한다.

이번 릴레이 접종은 이날부터 병원급 이상 의료기관 보건의료인의 코로나19 예방접종이 시작됨에 따라 3개 의료기관 병원장이 도민의 백신접종 참여를 독려하기 위해 마련됐다.

전판석 목포기독병원장은 첫날 예방접종을 마친 후 “독감 주사를 맞은 느낌과 같고 예전의 일상으로 돌아갈 수 있다는 생각에 기대감이 든다”며 “거리두기 방역수칙으로는 방역에 한계가 있으므로, 예방접종을 통한 집단면역 형성으로 하루빨리 일상이 회복되길 바란다”고 말했다.

이번 병원급 이상 의료기관 접종대상자는 중증환자가 많이 방문하는 상급 종합병원 등에서 근무하는 의료인 101개소 1만 1683명이다. 해당 의료기관에서 아스트라제네카 백신을 자체 접종한다.

전남도는 백신 관리 및 안전한 접종을 위해 의료기관 예방접종 점검단을 긴급 편성, 이날부터 병원급 의료기관에 현장 준비상황을 집중 점검한다.

전날까지 전남지역에선 1분기 접종대상자 3만 6736명 중 1만 6039명이 접종해 43.6%의 접종률을 보이고 있다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “의료기관 병원장부터 백신접종에 참여한 만큼 도민도 본인 순서가 되면 예방접종에 적극 동참해달라”며 “행정에서도 긴장을 늦추지 않고 안전하게 예방접종이 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 전남도가 실내체육시설 운동프로그램 종사자 및 외국인 근로자에 대한 코로나19 전수검사를 실시한 결과 체육시설 240명, 외국인 근로자 5546명 등 총 5786명 모두 음성으로 확인됐다.

