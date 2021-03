[기자수첩] 채용 살리려면…

[아시아경제 최대열 기자] 현 정부 들어 새로 생긴 일자리상황판을 대통령이 매일 살뜰히 챙길 만한 여유가 있는지는 잘 모르겠다. 고용률과 실업률 같은 전체 상황을 아우르는 지표나 임금격차·비정규직 비율 등 일자리 질까지 두루 살펴보겠다는 게 당초 목표였을 텐데, 행정수반이 아무리 직접 챙긴다고 해도 실제 현장에서 느끼는 답답함은 갈수록 더해지고 있다.

정치권과 정부가 원팀이 돼 경영 환경을 압박하는 제도·정책이 쏟아지는 터라 섣불리 채용을 늘릴 처지가 아니라는 게 대기업 담당자들의 한결같은 목소리다. 기업이 경영을 해나가는 데 정책이나 제도의 힘은 여전하기 때문이다. 여기에 더해 정권이 보여주는 태도는 직간접적으로 영향을 끼친다.

매출 상위 500대 기업 가운데 3분의 2 가까이가 신규채용 계획이 없거나 아직 계획을 확정하지 못했다는 한국경제연구원의 조사 결과는 지난해부터 이어지고 있는 코로나19로 경기가 부진한 탓이 크겠지만, 정책 불확실성도 한몫하고 있다. 채용계획을 접거나 정하지 못한 이유로는 경기 부진에 뒤이어 고용이 경직돼 있다거나 필요 직무에 적합한 인재를 확보하기 곤란하다는 점, 최저임금 인상에 따른 인건비 부담이 늘어난 점을 꼽았다. 일자리 부진이 정책 방향과 긴밀히 얽혀 있다는 얘기다. 정부가 겉으론 ‘일자리를 늘려야 한다’라고 하는데, 정작 일자리를 늘릴 책임을 지닌 기업은 기가 꺾인 상태로 있을 수밖에 없으니 미스매칭은 필연이다.

4차 산업혁명을 강조하고 ESG(환경·사회·지배구조)를 화두로 제시하는 등 경영 환경은 급변하고 있다. 사실 이 같은 변화는 최근 들어 불거진 게 아니다. 가깝게는 90년대 후반 외환위기일 테고 그보다 앞서 근대 이후 공업사회가 본격적으로 진행되면서 기업의 경영 환경을 둘러싸고 크고 작은 변화가 늘 함께했다. 기업과 기업인이 변화의 한 가운데에 있다면 그 변화를 능동적으로 대처할 수단을 쥐어주는 게 정책이나 제도의 역할일 것이다. 여기에 기업인의 기를 북돋아주기 위해 진정 필요한 게 무엇인지 정부의 고민이 필요한 시기다.

