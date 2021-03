공인중개사協-지디아 업무협약…지하철 광고 20% 할인

한국공인중개사협회가 중개사의 업무와 활동에 대한 홍보를 강화하기 위해 서울 지하철 역사 내 디지털 공공 서비스 플랫폼 광고회사인 주식회사 지디아와 업무협약을 맺었다.

8일 협회에 따르면 이번 업무 협약은 공인중개사사무소의 효과적인 홍보를 지원하기 위한 회원 복지의 일환으로 추진됐다.

협약을 통해 협회와 협회 소속 개업공인중개사 회원은 서울 지하철 1·2·3·4호선 역사 내 '디지털 종합안내도' 영상광고와 상호표기광고를 20% 할인된 가격으로 광고를 의뢰할 수 있게 됐다.

역사 별 광고 단가 및 위치 등 자세한 안내는 추후 협회 홈페이지 공지사항란을 통해 제공된다.

박용현 협회 회장은 "한국공인중개사협회는 대한민국 부동산 전문가를 대표하고, 지디아는 서울 1·2·3·4호선 지하철 광고를 대표하는 브랜드인 만큼 서로 상생하는 관계가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

박관우 지디아 대표는 "국내 최대 서울 90개소 역사 광고를 맡고 있는 만큼 협회와 공인중개사 홍보를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr