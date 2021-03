[아시아경제 박지환 기자] 전북 정읍시 내장사 대웅전에 불을 내 전소시킨 50대 승려가 구속됐다.

전주지법 정읍지원 영장 전담부는 7일 "도망의 염려가 있다"며 현주건조물방화 혐의로 청구된 승려 A씨(53)에 대한 구속영장을 발부했다.

A씨는 5일 오후 6시 37분쯤 내장사 대웅전에 인화물질을 붓고 불을 지른 혐의를 받고 있다. 이불로 대웅전이 전소돼 소방서 추산 17억 8000만원의 재산피해가 발생했다.

그는 지난 2월 수행을 위해 내장사에 들어온 뒤 다른 승려들과 마찰을 빚다 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다. A씨는 범행 당시 술에 취한 상태였다. 불은 사찰에 보관된 휘발유를 뿌려 낸 것으로 확인됐다.

