3.8 ∼3.21 중앙선 등 5개 노선 공사 현장 61개소

[아시아경제 라영철 기자] 강원도경찰청은 봄철 해빙기를 맞아 이달 8일부터 21일까지 중앙선 등 5개 노선 공사 현장 61개소 등 강원도 내 고속도로 전 구간 공사 현장을 점검한다.

7일 강원 경찰이 밝힌 최근 3년간 고속도로 교통사고 사망자 가운데 공사 구간 사망자 발생 비율은 2018년 5.2%(13명/252명), 2019년 6.3%(13명/205명), 2020년 6.3%(13명/205명)이다.

도 경찰청 관계자는 "고속도로 내 공사 구간이 증가하고 있어 운전자의 각별한 주의가 필요하며, 규정 속도 준수와 방어 운전 등 안전 운전이 제일 중요하다"고 강조했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr