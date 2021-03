"헐크 되고 싶어서" 팔뚝에 '기름' 넣은 러시아 남자…부작용으로 제거 수술

[아시아경제 나한아 기자] 헐크 같은 커다란 팔 근육을 만들겠다는 이유로 자신의 팔에 6L에 달하는 기름을 주입한 남성의 사연이 알려려 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트는 5일(현지시간) 자신의 팔에 기름(신톨 Synthol Oil)을 주입했다가 부작용으로 수술까지 받은 러시아 출신 키릴 테레신(24)을 소개했다.

신톨은 근육통, 구내염 치료 등에 사용하는 액체 화합물로, 원래는 필요한 부위에 바르거나 가글하는 형태로 사용하지만 일부 보디빌더 사이에서는 짧은 기간에 근육의 부피를 키우기 위해 주사해 사용하는 것으로 알려졌다. 장기간 사용 시에는 근육이 파괴되거나 염증과 통증을 일으킬 수 있다.

키릴은 단시간에 팔 근육을 만들기 위해 2017년부터 자신의 이두와 삼두근에 신톨을 여러 차례 주입했다. 그 결과 총 6L의 기름이 팔에 주입됐으며 그의 팔 굵기는 24인치에 달했다.

자신이 원하는 근육질 몸매를 갖게 된 키릴은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 팔을 자랑하며 누리꾼으로부터 '뽀빠이' '러시안 헐크' 등의 별명을 얻게 됐다.

하지만 그는 2018년부터 고열을 앓고 팔을 움직이는 데 고통과 어려움을 겪는 등 심각한 부작용을 겪었다.

증상이 악화되자 그는 제거 수술을 받기로 했다.

외신이 이날 보도한 내용에 따르면 키릴의 수술을 맡은 의사 드미트리 멜니코프는 "신톨 주입으로 근육이 상당히 손상됐다"라면서 "키릴은 성공적으로 기름 제거 수술을 마쳤지만, 정상적인 몸을 회복하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 전했다.

이어 "트레이너들이 종종 자신의 몸에 신톨을 주입하는데 이는 조직 섬유증과 괴사를 일으킬 수 있다. 절대 해선 안 되는 행동"이라고 경고했다.

수술을 마친 키릴은 자신의 SNS에 사진을 올리고 "헐크처럼 큰 근육을 갖고 싶었을 뿐이다. 과거 바보 같았던 내 행동을 후회한다"라면서 "현재는 회복만을 기다리고 있다"라고 적었다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr