디지털서비스 전문계약제도, 5개월만에 계약 1천억 달성

작년 10월 도입 후 34개 서비스 선정

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 작년 10월 도입된 디지털서비스 전문계약제도를 통한 계약 규모가 1000억원을 달성했다고 7일 밝혔다.

이번 제도를 통해 ‘인공지능(AI) 고성능컴퓨팅 자원 임차(NIPA)’, ‘부산 블록체인통합서비스 B PASS(KISA)’, ‘사물인터넷 작물정밀관리기술 정보서비스(농촌진흥청)’등의 다양한 대규모 계약이 완료되는 등 공공 서비스 계약에 다양하게 적용됐다. 선정된 서비스는 총 34개로 클라우드 서비스, 지원 서비스, 융합 서비스 등을 포함한다.

디지털서비스 전문계약제도는 디지털서비스 산업 성장을 이끌기 위해 디지털정부혁신 및 디지털뉴딜의 일환으로 마련됐다. 디지털서비스 심사위원회에서 선정된 서비스는 수의계약, 카탈로그계약이 가능해 기존 입찰방식보다 계약절차가 단순하다.

통상적으로 조달요청부터 계약까지 장기간(80여일)이 소요돼 충분한 사업 기간의 확보가 어려웠던 기존 계약방식을 개선해 계약절차를 1~2주 내로 단축했다. 일례로 ‘2021년 고성능컴퓨팅 자원임차 용역’은 디지털서비스 전문계약제도를 활용해 계약 기간을 약 한 달 단축했다.

장기계속계약을 체결하는 것도 가능해져 클라우드컴퓨팅서비스 제공사업자는 ’22년까지 안정적으로 고성능컴퓨팅 사업을 진행할 수 있었다. 수요기관은 같은 예산으로 전년 대비 고성능컴퓨팅 자원을 20% 더 확보할 수 있게 됐다.

한편, 디지털서비스 이용지원시스템을 통해 선정 디지털서비스 내용뿐만 아니라 계약현황정보를 공개해 수요기관이 서비스 도입 계약 이전에 실제 사례를 참고할 수 있다.

과기정통부는 향후에도 매월 디지털서비스 심사위원회를 개최하여 보다 다양한 디지털서비스가 등록될 수 있도록 하고, 등록된 디지털서비스에 대한 품질관리를 통해 안정적인 서비스 공급이 가능토록 할 예정이다.

김정원 과기정통부 정보통신정책실장(디지털서비스 심사위원장)은 “앞으로도 본 제도를 통해 다양한 혁신 서비스가 공공부문에 도입되고 디지털서비스 산업 활성화의 마중물 역할을 하여 디지털 뉴딜의 성공을 이끌 수 있도록 적극 지원해나가겠다”고 밝혔다.

