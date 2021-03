현대硏 "한국, 스태그플레이션 발생 가능성 배제 못해"

[아시아경제 임춘한 기자] 저성장 상태에서 물가는 높게 오르는 스태그플레이션(stagflation)이 한국에서 발생할 가능성이 존재한다며 대비가 필요하다는 지적이 나왔다.

7일 현대경제연구원은 펴낸 '최근 경제 동향과 경기 판단' 보고서에서 "최근 경기 침체가 지속되고 인플레이션 압력이 높아지고 있어 스태그플레이션 발생 가능성을 배제하기 어렵다"고 진단했다.

연구원은 "전년 동기 대비 경제성장률이 작년 2분기에서 4분기까지 감소세를 이어가고 있다"며 "이는 한국 경제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 이전 수준으로 돌아가지 못하고 여전히 경기 침체 국면에 머물러 있다는 의미"라고 지적했다.

연구원은 "그동안의 저물가 기조가 끝나고 최근 모든 물가 지표가 상승세에 있어 인플레이션 가능성이 커지고 있다"며 "기대인플레이션율은 2019년 9월 이후 최근까지 1%대에 머물렀으나 2월 들어 2%로 상승했다"고 설명했다.

또한 '코로나19 추가 재확산'과 '경기 양극화 고착'도 한국의 경기 방향을 결정하는 위험 요인이라고 봤다. 연구원은 "코로나19 3차 재확산이 끝나지 않은 상황에서 올 여름과 겨울에 추가 재확산이 발생하면 경기 반등세가 크게 약화하면서 불황 탈출에 실패할 가능성이 존재한다"고 우려했다. 이어 "수출 시장과 내수 시장 간 경기 격차가 제조업과 서비스업 간, 비대면과 대면 업종 간 경기 양극화로 이어지고 있다"며 "이는 앞으로 경기 회복 속도를 제한할 가능성을 높인다"고 밝혔다.

연구원은 "스태그플레이션 가능성에 대응해 불필요한 물가 상승 요인을 억제해야 한다"며 "단기적인 불황 극복 노력과 함께 코로나19 이후 중장기 시장 정상화를 대비한 적극적인 투자 활성화 노력이 필요하다"고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr