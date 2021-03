현대백화점, 친환경 캠페인 ‘365 리사이클’…전 점포로 확대 운영

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 7일 고객 참여형 친환경 캠페인인 ‘365 리사이클 캠페인’을 확대 운영한다고 밝혔다. 365 리사이클 캠페인은 헌 옷·신발·가방 등 재판매가 가능한 품목을 고객들로부터 상시 기부받는 업계 유일의 친환경 캠페인이다.

현대백화점은 오는 8일부터 365 리사이클 캠페인을 기존 압구정본점 등 경인지역 10개 점포에서 대구점·부산점을 포함한 전국 16개 점포로 확대해 운영한다. 다만 지난달 26일 오픈한 ‘더현대 서울’은 다음달 1일부터 운영에 나선다.

고객들의 캠페인 참여를 독려하기 위해 오는 8일부터 31일까지 헌 옷·신발·가방 등 재판매가 가능한 품목 3점 이상을 기부하는 고객에게는 스웨덴 친환경 브랜드 ‘스칸맘’ 행주를 사은품으로 제공한다.

현대백화점은 지난 2015년부터 매년 두 차례씩 재판매 가능한 의류와 잡화를 고객들로부터 기부받는 라이프 리사이클 캠페인을 시작했다. 이후 2019년 압구정본점·무역센터점·판교점 등 경인지역 10개 점포에 전용 부스를 마련해 연중 캠페인(365 리사이클) 형태로 확대한 바 있다.

현대백화점은 지난해까지 10만여 명의 고객으로부터 헌 옷·잡화 등 약 50만여 점을 기부받았다. 기부받은 물품은 사회적 기업인 아름다운 가게를 통해 재판매해 수익금 전액을 청각장애아동수술비와 소외계층 방한용품 지원 등 사회공헌활동에 사용하고 있다.

현대백화점 관계자는 “올해는 365 리사이클 캠페인뿐 아니라 지난해 처음 진행한 플라스틱 수거 캠페인이나 친환경 VIP 제도 등도 확대 운영할 계획”이라며 “앞으로도 유통 기업의 특성을 살려 고객들이 쉽게 참여할 수 있는 친환경 캠페인이나 제도를 추가로 마련해 환경 보호라는 사회적 가치 실현에 앞장서 나갈 방침”이라고 말했다.

