옥션, 제철 봄나물 특가전…봄동·냉이 최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 옥션은 오는 8일부터 14일까지 옥션 별미 프로모션을 열고 제철 봄나물을 할인 판매한다고 7일 밝혔다.

옥션 별미는 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 신선식품을 모아 소개하는 옥션의 대표 신선식품 프로모션으로, 품질 불만족 시 무료 반품, 멤버십 회원인 ‘스마일클럽’ 전용 덤 혜택 등으로 좋은 반응을 얻고 있다.

전용 할인 쿠폰도 풍성하게 제공한다. 옥션 전회원에게 7000원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 가능한 ‘10% 중복 할인쿠폰’을 제공한다. 스마일클럽 회원에게는 ‘12% 중복 할인쿠폰’을 추가로 증정한다. 옥션 신선/가공식품 구매가 처음이거나 지난 1년간 구매 내역이 없는 고객에게는 최대 7000원까지 할인 가능한 ‘30% 할인쿠폰’을 추가 지급한다.

대표 상품으로 봄동(2kg)을 최종혜택가 8360원에 판매한다. 스마일클럽 회원은 최종혜택가 8130원에 500g을 덤으로 받을 수 있다. 냉이(700g)는 최종혜택가 9590원에 준비했다. 스마일클럽 회원은 300g을 덤으로 최종혜택가 9330원에 구매할 수 있다.

옥션 관계자는 “옥션 별미는 고객만족도가 높은 상품만을 엄선해 특가에 판매하기 때문에 행사가 진행될 때 마다 완판 행렬을 이어간다”며 “이번 행사는 제철을 맞아 건강에도 좋은 봄나물을 한정수량으로 선보이는 만큼 합리적인 가격과 혜택으로 구매할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr