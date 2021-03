현대차그룹 사회공헌백서, 美 머큐리 어워즈 금상

세계 3대 홍보물 경연대회

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 미국 머큐리 어워즈에서 자사의 '사회공헌활동 백서 2019'가 최우수상인 금상을 수상했다고 7일 밝혔다.

올해로 35년째를 맞은 머큐리 어워즈는 세계 3대 홍보물 경연대회 중 하나로, 미국 머콤사(社)가 진행한다. 출품된 홍보물 중 독창성, 메시지 전달 능력, 디자인 등을 기준으로 전문가의 심사를 거쳐 수상작을 발표한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹은 이번 '내용 전달력이 뛰어난 연차 보고서' 분야의 지속가능경영 보고서 부문에서 수상의 영예를 안았다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹의 사회공헌활동 백서는 그룹의 사회공헌 체계와 주요 사회공헌 사업을 정리해 2004년부터 매년 발행하는 홍보물이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹이 발행물로 국제적인 상을 받은 것은 이번이 세 번째다. 앞서 사회공헌활동백서 2016이 지난 2018년 머큐리 어워즈에서 금상 수상작으로 선정됐고, 같은해 10월 머콤 주최 연차보고서 경연대회 'ARC어워즈'에서 대상작으로 뽑힌 바 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹 관계자는 " 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹의 간행물이 사내외에 기업 정보를 효과적으로 전달하고 있다는 평가를 받으며 국제적인 경연대회에서 수상했다"면서 "앞으로도 홍보물의 효과적인 활용을 통해 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월현대차, 최근 5일 외국인 73만 7460주 순매도... 주가 23만 500원(-1.91%) close 그룹의 다양한 활동을 설득력 있게 알리는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr