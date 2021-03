'빼앗긴 청년의 봄' 대기업 63.6% 상반기 채용 '0' 또는 미정

한경연, 매출액 500대 기업 대상 2021년 상반기 신규 채용 계획 조사

상반기 신규 채용, 채용 없음 17.3%, 계획 미정 46.3%, 계획 수립 36.4%

수시 채용 비중, 작년 상반기 66.7%→올해 상반기 76.4% 확대

[아시아경제 김혜원 기자] 대기업 10곳 중 6곳은 올해 상반기 채용 계획이 없거나 미정인 것으로 나타났다.

한국경제연구원이 7일 여론조사 기관 리서치앤리서치에 의뢰해 매출액 500대 기업을 대상으로 '2021년 상반기 신규 채용 계획'을 조사한 결과 대기업 63.6%는 한 명도 채용하지 않거나 아직 계획을 수립하지 못했다고 응답했다.

신규 채용이 'O'인 기업 비중은 17.3%, 채용 계획 미수립 기업 비중은 46.3%였다. 한경연은 신규 채용이 없거나 계획 미정인 기업이 지난해(8.8%, 32.5%)보다 늘어 올해 상반기 신규 채용 시장은 더욱 얼어붙을 것으로 전망했다.

올해 상반기 신규 채용 계획을 수립한 대기업 비중은 36.4%였다. 이 중 채용 규모가 지난해와 비슷한 기업이 절반(50%)이었으며 채용을 늘리겠다는 기업은 30%, 줄이겠다는 기업은 20%로 조사됐다.

대기업 신규 채용 부진한 이유는? 코로나19와 고용 경직성

신규 채용을 하지 않거나 채용 규모를 늘리지 않겠다고 응답한 기업들은 그 이유에 대해 국내외 경제 및 업종 경기 부진(51.1%), 고용 경직성(12.8%), 필요직무 적합 인재 확보 곤란(10.6%), 최저임금 인상 등 인건비 부담 증가(8.5%) 순으로 꼽았다.

신규 채용을 늘릴 예정인 기업은 경기 상황에 관계 없이 미래 인재 확보 차원이라는 응답률이 75%에 달했다. 이어 ESG(환경·사회·지배구조)와 4차 산업혁명 등 신산업 또는 새로운 직군에 대한 인력 수요 증가(8.3%) 등의 이유였다.

수시 채용 선호하는 기업들, 왜?

기업들은 올해 상반기 중 수시 채용을 적극적으로 도입할 의사를 내비쳤다. 조사 대상 기업 중 신규 채용에서 수시 채용을 활용하겠다는 기업은 76.4%로, 지난해 같은 기간(66.7%)에 비해 9.7%포인트나 늘었다.

구체적으로는 수시 채용으로만 신규 인력을 채용하겠다는 기업이 38.2%였고 공개 채용과 수시 채용을 병행하겠다는 기업이 38.2%였다. 반면 공개 채용 방식만을 고수한 기업은 23.6%에 그쳤다.

기업 10곳 중 3곳은 앞으로 채용 시장 트렌드로 수시 채용 비중 증가를 지목했다. 이 외에도 경력직 채용 강화(20.3%), 언택트 채용 도입 증가(19.1%), 인공지능(AI) 활용 신규 채용 증가(13.9%), 4차 산업혁명 관련 분야 인재 채용 증가(6.8%) 등을 주목할 만한 채용 시장 변화로 꼽았다.

기업들은 대졸 신규 채용을 늘리기 위해 정부 또는 국회가 추진해야 할 정책으로 노동·산업 분야 등 기업 규제 완화(35.2%)를 최우선으로 지적했다. 이어 고용 증가 기업 인센티브 확대(24%), 신산업 성장 동력 육성 지원(21.1%), 정규직·유노조 등에 편중된 노동 시장 이중구조 개선(10.3%), 진도 지도 강화 및 취업 정보 제공 등을 통한 일자리 미스매치 해소(9.4%) 등 순이었다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr