한국-캐나다 중소기업간 1:1 비대면 상담회 및 정보 교류

2021 한국-캐나다 R&D 네트워킹 상담회 개최

중소기업기술정보진흥원·주한캐나다대사관 공동 주관

캐나다 13개사, 한국 22개사 기업정보 및 보유기술 소개

[아시아경제 김종화 기자]중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 9일부터 11일까지 서울 양재 엘타워와 TIPA 수도권 스마트워크오피스에서 '한국-캐나다 R&D 네트워킹 상담회-첨단제조 및 스마트팩토리'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 TIPA와 주한 캐나다 대사관 공동 주최로 '4차 산업혁명 시대 대응을 위한 한국-캐나다 간 첨단제조 및 스마트 팩토리 분야 공동 연구개발(R&D) 및 발전방향 모색'을 주제로 진행된다.

첨단제조 및 스마트팩토리 기술에 대한 한국과 캐나다의 국가 정책, 지원체계 및 현황과 한-캐나다 양국 중소기업의 최신 스마트팩토리 기술 사례의 상호 교류를 통한 기술 수준과 공동 R&D 분야를 향상시킬 수 있는 논의의 장으로 마련된다.

특히, 코로나 19로 인해 대면행사 진행이 어려운 만큼 방역수칙을 준수, 온오프라인 하이브리드 방식으로 운영되고, 유튜브를 통해 생중계 할 예정이다. 캐나다와의 시차를 고려해 비대면 온라인 전용 사이트를 구축, 일정기간 동안 오픈해 많은 캐나다 중소기업 및 유관기관이 참관할 수 있도록 지원한다.

현장 참여가 어려운 해외연사의 강연은 사전 녹화를 통해 당일에 송출하고, 기업발표를 할 캐나다 중소기업들은 사전 녹화 영상 또는 화상회의 플랫폼을 활용해 이원중계로 발표에 참여하게 된다.

본 행사는 크게 포럼과 B2B상담회로 구성되어 진행되며, 한국과 캐나다 양 국의 정책 소개, 기업 홍보 및 기업 간 해외기술교류 상담회 등 다양한 논의의 장을 제공한다.

9일 진행하는 포럼에서는 캐나다 국가연구위원회(NRC)에서 'Advanced and Smart Manufacturing Sector in Canada'라는 주제로 캐나다의 첨단제조 및 스마트 팩토리 분야 정책에 대해 소개하고, 이어서 박한구 중소기업기술정보진흥원 스마트제조혁신추진단장이 '한국 스마트제조혁신 추진전략 및 현황'이라는 주제로 한국의 첨단제조 및 스마트 팩토리 분야 동향 및 정책에 대해 소개할 예정이다.

또 첨단제조 및 스마트팩토리 기술과 관련한 13개의 캐나다 기업과 한국 중소기업 22개사가 각 기업정보 및 보유기술을 소개해 양국의 기술협력을 위한 정보를 공유한다.

이후 10일부터 11일까지 이틀간 진행되는 한-캐나다 B2B 온라인 기술교류회에서는, 사전에 매칭된 양국의 기업이 1:1 비대면 상담회를 진행하며, 스마트 제조혁신을 위한 연구·실증 사례 및 우수 성과 공유, 공동 R&D협의 등 기술협력을 위한 심층논의를 실시할 예정이다.

이재홍 TIPA 원장은 "이번 한-캐나다 R&D 네트워킹 상담회를 계기로 한국과 캐나다 간 관련 기술교류 및 협력을 통한 경험과 사례 공유가 활발해지길 바란다"면서 "포럼에 적극적으로 참여해준 중소기업 간 협력이 향후 성과로 이루어지고, 국가 간 비대면 스마트 제조혁신 회의를 개최해 스마트 제조혁신이 미래 지향적인 방향으로 나아갈 수 있도록 중간 매개 역할을 다하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr