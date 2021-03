[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 지난 5일 ㈜죽전D&C에서 이웃을 위해 써달라며 백미 10kg 300포(840만 원 상당)를 맡겼다고 6일 밝혔다.

㈜죽전D&C는 고서 푸르지오 800세대 지역주택조합을 추진하고 있는 기업으로, 지난해 8월에도 집중호우에 어려움을 겪고 있는 취약계층을 위해 성금 2000만 원을 기탁하는 등 지역에 끊임없는 사랑을 전하고 있다.

군 관계자는 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 이웃사랑을 전해주셔서 감사하다”며 “기탁된 물품은 담양군 복지재단과 연계해 도움이 절실히 필요한 어려운 이웃을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다.

