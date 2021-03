SNS에 미얀마 사태 관련 글 올려…미얀마 군과 경찰의 폭력진압 규탄, 아웅산 수찌 즉각 석방

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 6일 오전 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 "미얀마 국민들에 대한 폭력은 즉각 중단돼야 한다"고 밝혔다.

문 대통령은 "더이상 인명의 희생이 있어서는 안 될 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 "미얀마 군과 경찰의 폭력적인 진압을 규탄하며, 아웅산 수찌 국가고문을 비롯해 구금된 인사들의 즉각 석방을 강력히 촉구한다. 민주주의와 평화가 하루속히 회복되기를 간절히 바란다"고 말했다.

