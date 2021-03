[아시아경제 박소연 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,000 전일대비 350 등락률 -1.50% 거래량 1,837,875 전일가 23,350 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 작년 공공발주공사 사고사망 39명…정부 "산재예방" 당부[클릭 e종목] 한전, 목표주가 하향.. 유가 압박 [클릭 e종목]"한국전력, 원자재 인상 영향으로 감익 전망…목표가↓" close 은 5일 이사회를 열어 보통주 1주당 1216원의 현금배당을 결의했다고 공시했다.

시가배당률은 4.5%, 배당금 총액은 7806억 원이다.

배당 건은 오는 25일 정기주주총회에서 확정된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr