경남정보대 물리치료과, 류현진 전담한 김용일 LG트윈스 수석트레이닝코치 초청 특강

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학 캠퍼스에 야구계 유명 인물은 왜 나타났을까?

경남정보대학교(총장 추만석)는 3월 4일 물리치료과 신입생들을 대상으로 물리치료에 관한 특강을 가졌다.

‘류현진 전담 코치’로 유명한 김용일 LG트윈스 수석트레이닝 코치가 강사로 초청됐다. 특강 주제는 ‘스포츠선수들에게 물리치료사의 역할’로 물리치료학을 배우게 될 새내기들의 강의실에 열기가 후끈 달아올랐다.

