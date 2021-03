경찰, "청와대 폭탄 설치" 112에 전화한 40대 남성 체포

[아시아경제 이정윤 기자] 청와대에 폭발물을 설치했다며 112에 전화를 한 40대 남성이 경찰에 체포됐다.

서울 송파경찰서는 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 A(43)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 5일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 4시 23분과 4시 27분 공중전화로 2차례에 걸쳐 "청와대에 폭탄을 설치했다"고 112에 전화를 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨가 전화를 건 공중전화로 출동해 지문 감식을 하고 인근 폐쇄회로(CC)TV 조회를 통해 인상착의를 파악, 추적을 벌였다.

송파구 일대를 수색하던 경찰은 결국 2시간여가 지난 이날 오전 6시 31분께 공중전화로부터 약 400m 떨어진 곳에서 A씨를 발견하고 긴급체포했다. A씨는 접근하는 경찰관들에게 욕설을 하고 팔꿈치로 밀치는 등 저항을 하기도 했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr