전남대병원, 美 뉴스위크지 선정 한국 지방국립대병원 중 최고

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 전남대학교병원이 세계적 시사주간지 뉴스위크가 선정한 ‘월드 베스트 호스피털(World’s Best Hospitals)2021’에서 3년 연속 국내 10위권을 유지하며 지방국립대병원 중 최고를 기록했다.

5일 전남대병원에 따르면 뉴스위크지가 독일의 유명한 글로벌시장조사 및 소비자 데이터 기관인 ‘스타티스타(Statista)’와 공동으로 실시한 ‘월드 베스트 호스피털’ 평가조사에서 전남대병원은 84.53%를 획득해 국내 14위를 기록했다.

이는 첫 평가가 시행된 지난 2019년부터 3년 연속 전국 국립대병원 2위와 함께 지방국립대병원 중 가장 높은 평가다.

뉴스위크와 스타티스타는 이번 평가에서 공신력 있는 순위 선정을 위해 병원 근무자들의 추천, 환자들의 경험, 의료 관련 지표 등 세 가지 데이터를 반영했다.

구체적으로 살펴보면, 병원 근무자들 추천의 경우 7만4000명 이상의 현직 의사와 병원 당직자 및 건강센터 전문가들이 포함된 온라인 국제 설문조사를 반영했으며, 환자들의 경험은 병원에 대한 환자들의 만족도 측정조사, 의료 관련 지표들은 환자 안전 및 위생 상태 측정과 치료의 질적 수준 측정 등을 토대로 했다.

이번 평가결과 1위는 97.62%의 서울아산병원이 차지했으며, 2위 서울대병원(95.65%), 3위 삼성서울병원(92.73%), 4위 세브란스병원(91.54%), 5위 분당서울대병원(88.86%)이었다.

여의도성모병원에 이어 14위를 기록한 전남대병원은 국립대병원 중에서 서울대병원 다음으로 높은 평가를 받았으며, 지방국립대병원 중에서는 최고 점수를 기록했다.

안영근 병원장은 “세계적 언론매체와 공신력 있는 조사기관으로부터 우수성을 인정받은 것은 전남대병원이 국제적 경쟁력을 갖춘 최고 수준의 상급종합병원임을 다시 한번 입증한 것”이라면서 “앞으로도 그 명성을 계속 유지해 갈 수 있도록 의료·연구·교육·공공의료 등 국립대병원 본연의 업무에 더욱 충실하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr