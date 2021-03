[아시아경제 지연진 기자] 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 117,200 전일대비 3,100 등락률 +2.72% 거래량 49,952 전일가 114,100 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 고영, 외국인 4858주 순매수… 주가 3.09%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일'항아리형 경제' 향해…중견기업, 독·러·이스라엘과 소·부·장 협력 close 은 주식거래 활성화를 위해 주당 500원인 보통주를 100원으로 분할한다고 4일 공시했다. 발행주식 총수는 종전 1373만951주에서 6865만4755주로 5배 늘어난다.

신주는 다음달 13일 상장 예정이며, 같은달 8일부터 12일까지 매매거래가 정지된다.

