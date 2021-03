경기 광주시, "특별한 보상 차원 이전 지지"‥ '공공기관 유치단' 출범

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시는 이춘구 부시장을 단장으로 '광주시 공공기관 이전유치 추진단'을 출범, 경기도 공공기관 3차 이전 유치를 위한 본격적인 활동에 나섰다.

시는 4일 '광주시 공공기관 이전유치 추진단'을 꾸려 유치총괄반·유치실행반·유치지원반·민간협력반·홍보대응반으로 편성해 이전 용지 확보와 지역사회 공론화, 홍보 활동 등 전략적인 세부 계획을 추진할 방침이다.

신동헌 시장은 "광주시는 1975년 상수원 보호구역으로 지정, 46년간 각종 중첩 규제로 인해 지역 발전이 억제돼 왔다"면서 "지역 격차를 해소하고 특별한 희생에 대한 특별한 보상 차원의 도 공공기관 이전을 적극 지지한다"고 밝혔다.

한편, 이재명 경기도지사는 앞서 지난달 17일 경기 북·동부지역의 균형 발전을 위해 경기주택도시공사를 비롯해 경기도경제과학진흥원, 경기농수산진흥원 등 7개 공공기관에 대한 이전을 추진한다고 밝힌 바 있다.

