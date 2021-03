거창군, '도시재생대학' 1기 수료식 … 24명 수강생 배출

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 3일 읍사무소에서 '협력과 공감의 도시재생대학 수료식'을 개최, 5주간 교육과정을 마친 수강생 24명에게 수료증을 수여했다고 4일 밝혔다.

이날 수료식은 커뮤니티 케어(지역사회 통합돌봄) 특강을 시작으로 교육과정에 대한 전반적 총평 및 성과공유회, 소감문 발표, 수료증 수여, 단체 사진 촬영의 순서로 진행됐다.

교육 수강생들은 이론강의와 실습교육을 포함한 다양한 내용의 강좌를 통해 지역자원 및 문제점을 스스로 발굴하고 해결방안을 도출하는 등 자기 역량강화뿐만 아니라 도시재생사업에 대한 전반적인 이해의 폭을 넓혔다.

거창군 관계자는 "앞으로도 다양한 과정의 도시재생대학을 개최함으로써 지역 주민역량 강화와 더불어 거창군 도시재생 사업의 비약적 발전을 위한 내실을 튼튼히 다져나갈 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr