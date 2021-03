[아시아경제 지연진 기자] KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 354,570 전일가 79,800 2021.03.04 12:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 [클릭 e종목]“KT&G, 수출 부문 호조 올해도 이어질 것” close 는 국민연금공단이 보유한 자사 주식수가 종전 1368만7683주(9.97%)에서 1257만7735주(9.16%)로 110만9948주가 줄었다고 4일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr