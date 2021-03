부천시, 모든 시민 자전거 보험 가입…전국 어디서나 사고 발생시 보장

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 모든 시민이 안심하고 자전거를 탈 수 있도록 시민 전체를 대상으로 자전거 보험을 4년째 가입한다.

가입 기간은 이 달 5일부터 2022년 3월 4일까지 1년간이다. 대상은 부천시에 주민등록된 모든 시민(외국인 등록자 포함)으로, 전입시 자동으로 가입되며 전출자는 제외된다.

전국 어디서나 자전거 사고가 발생하면 보험 혜택을 받을 수 있다.

세부 보장내용은 ▲사망(15세 미만 제외) 700만원 ▲후유 장해 최대 700만원 ▲상해위로금의 경우 전치 4주~8주 진단시 30~70만원 ▲진단 주 수와 관계없이 4일 이상 입원시 추가 20만원 ▲타인을 사상케 해 벌금 부담시 최대 2000만원 ▲변호사 선임 비용 최대 200만원 ▲타인을 사망케 하거나 중·상해를 입혀 공소 제기돼 형사협의가 필요할 경우 최대 3000만원(14세 미만자 제외)이다.

특히 부천시에 등록된 자전거에 한해 지급되던 대인배상은 올해부터 등록 여부와 관계없이 전 시민이 300만원 한도(자부담 10만원)에서 보상받을 수 있다.

보험은 사고 발생일로부터 3년 이내에 청구할 수 있다. 신청 양식은 각 광역동 행정복지센터 및 부천시 자전거 홈페이지에서 다운받아 당사자가 서류를 작성한 뒤 DB손해보험사에 직접 청구하면 된다.

