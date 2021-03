이상규 경기소방본부장 "재난 대응위해 유능한 지휘관 배출 필요"

[아시아경제(군포)=이영규 기자] 이상규 경기도 소방재난본부장이 3일 군포 소재 경기도소방학교 현장지휘역량센터(CICT)를 방문해 유능한 지휘관 배출을 위한 내실있는 교육훈련을 당부했다.

현장지휘센터는 현장지휘관 양성을 위한 전문교육기관으로, 경기소방본부는 서울소방본부, 중앙소방학교에 이어 전국에서 3번째로 센터를 설치해 운영하고 있다.

이 곳에서는 관내 소방서장과 소방서 현장지휘대 간부 직원들을 대상으로 소방지휘 및 현장지휘통제시스템 등 지휘이론과 공장과 아파트 등 20종의 가상환경 시뮬레이션 실습, 훈련검토 및 평가 등의 교육이 진행된다.

이 본부장은 시설을 둘러본 뒤 "재난은 갈수록 복합ㆍ대형화ㆍ고층화 되어가고 있으며 진행양상 또한 다양해 재난 발생 시 현장을 바라보는 정확한 판단력과 동원된 지원기관을 통제할 수 있는 지휘능력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "유능한 지휘능력을 갖춘 지휘관 양성을 위해 내실있는 교육 훈련에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr