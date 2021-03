벤츠 "주요모델 차보험 등급 최대 2단계 상승"

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 보험개발원에서 실시하는 차량모델등급 평가 결과에서 S-클래스 및 C-클래스, GLC, CLS 등 주요 인기모델의 차량모델등급이 최대 2단계 상승했다고 4일 밝혔다.

보험개발원의 차량모델등급 평가는 차량모델별 충돌사고 시 손상 정도 및 수리 용이성, 손해율에 따라 보험료 등급을 매년 책정하는 제도로, 1등급부터 최고 26등급으로 평가된다. 1개 등급 상승 시 자동차보험료가 약 5%에서10%까지 감소한다.

이번 2021년 차량모델등급 평가 결과에 따르면 현재 판매 차량 기준 ▲S-클래스와 C-클래스는 전년대비 2단계 상승한 17등급과 10등급, ▲CLS은 전년대비 1단계 상승한 11등급으로 각각 상향 평가됐다. 특히 GLC는 1단계 상승한 17등급으로 책정되며 2016년 국내 첫 출시 이후 5년 연속 상승 기록을 이어오고 있다.

이에 따라 해당 모델을 보유한 메르세데스-벤츠 고객은 자차보험료가 낮아져, 보다 합리적인 비용으로 차량을 유지할 수 있는 것으로 기대된다.

