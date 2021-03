르노삼성 XM3, 유럽 충돌테스트 최고안전등급 별5개 획득

2020 KNCAP 1등급 획득에 이어 유럽서도 안전성 입증

[아시아경제 유제훈 기자] 올해 유럽시장 출시를 앞둔 르노삼성자동차의 스포츠유틸리티차량(SUV) '뉴 르노 아르카나(XM3)'가 유럽 충돌테스트에서 최고안전등급을 획득했다.

르노삼성은 자사의 뉴 르노 아르카나가 유럽의 신차 안전성 평가인 유로 신차평가프로그램(NCAP)에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 4일 밝혔다. 2020 한국신차평가프로그램(KNCAP) 1등급 획득에 이은 성과다.

뉴 르노 아르카나는 유로 NCAP에서 성인 탑승자 보호 96%(36.8점), 어린이 탑승자 보호 83%(41점), 보행자 보호 75%(36.1점), 안전보조장치 74%(9.6점) 등으로 별 5개를 획득, 가장 높은 안전 등급에 랭크됐다.

엔진 베이 구조가 강화된 신형 CMF-B 플랫폼을 적용한 XM3는 뛰어난 충돌 안전성을 확보했다는 게 회사 측 설명이다. XM3의 엔진 베이 구조는 전방충돌 시 엔진룸 변형을 최소화하면서도 충격에너지를 잘 흡수한다. 아울러 충돌사고 시 탑승객 거주 공간의 변형을 최소화해 안전을 높일 수 있도록 캐빈룸 구조에 고장력 강판을 적용했으며, 측면충돌을 대비하기 위해 B-필러도 강화했다.

또한 승객감응형 전면 에어백, 흉부보호형 사이드 에어백, 커튼 에어백과 더불어, 충격이 감지되면 탑승객이 앞으로 넘어지지 않도록 안전벨트를 조여주는 벨트 프리텐셔너와 목 부상 방지용 헤드레스트도 운전석과 조수석, 2열 양측 창가 좌석에 적용했다.

XM3는 긴급 상황 시 보행자의 충격도 최소화할 수 있도록 후드, 앞 범퍼, 헤드램프, 윈드쉴드 하단의 위치 및 구조를 최적화했다. 그리고 보행자는 물론, 자전거 탑승자의 돌발상황까지 인식 가능한 자동긴급제동장치(AEB)를 적용했다.

한편 르노그룹의 글로벌 프로젝트로 르노삼성 중앙연구소(RTK)가 개발을 주도한 XM3는 정통 SUV의 프로포션과 세단의 편안함을 모두 충족시키는 새로운 콘셉트 아래 탄생했다. 국내 시장에는 다임러와 공동개발한 신형 엔진이 장착된 고성능 TCe 260과 경제적인 1.6 GTe 두 가지 가솔린 엔진 라인업으로 판매 중이다.

