전남도교육청, 한국창의예술고 ‘제2회 입학식’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2일 한국창의예술고등학교가 2021학년도 개학식과 입학식을 개최했다고 밝혔다.

지난해 전남 광양시 중마로에 개교한 예술계열 공립 특수목적고인 한국창의예술고는 코로나19 감염 사태로 인해 개교기념식과 1기 입학식을 하지 못했다.

창의성과 심미적 감성을 갖춘 미래 예술인재 양성의 요람이 될 한국창의예술고는 이날 2021학년도 입학식과 개학식을 갖고 사실상 처음으로 공식 출범을 알렸다. 또 전국 단위 모집을 통해 선발된 50명(창의음악과 30명, 창의미술과 20명)의 신입생들에게 입학허가를 선언했다.

이날 입학식에서 장석웅 전남교육감은 학생들에 ‘희망’의 꽃을 전달하며 입학과 개학을 축하했다.

장 교육감은 “꿈의 크기가 삶의 크기를 결정해준다”며 “학생들이 미래예술 세계를 이끌 창의 융합인재가 되겠다는 큰 꿈을 세우면, 그 꿈이 이끌어줄 것이다”고 격려했다.

전남도교육청은 한국창의예술고를 최고의 예술 명문고로 육성하고, 문화 예술과 기술, 인문학까지 아우르는 창의·융합형 교육을 통해 시대가 요구하는 최고의 예술인재를 길러낼 계획이다.

특히 광양시의 적극적인 지원 아래 고등학교와 연계한 한국창의예술중학교를 고등학교 부지에 오는 2022년 개교해 명실상부한 창의예술 인재 양성의 요람으로 키운다는 복안이다.

신홍주 교장은 “학교 학생들이 내비게이션의 마음으로 끝없이 예술가의 길을 탐색하리라 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr