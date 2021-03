황재복 대표, 사장 승진



[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹은 2일 황재복 파리크라상 대표이사(사진)를 부사장에서 사장으로 승진하는 등 정기 임원 인사를 단행했다고 밝혔다.

SPC그룹은 이명욱 파리크라상 파리바게뜨BU장(부사장)을 파리크라상 각자 대표이사로 선임했다. 이에 따라 파리크라상은 기존 대표이사인 황 사장과 이명욱 부사장의 각자대표 체제로 운영된다.

SPC그룹은 또 비알코리아 대표이사로 도세호 부사장을, SPCK 대표이사로 김창대 부사장을 각각 선임했다. 박해만 SPC삼립 전무, 이경일 비알코리아 전무, 김범성·박원호 SPC 전무 등은 부사장으로 승진했다.

