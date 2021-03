“결혼은 新화환으로 축하해 주세요!”

김해시, 4월부터 공공형예식장 비즈컨벤션 내 新화환 사용

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 꽃 소비 촉진을 통한 화훼농가 지원과 새로운 화환문화 정착을 위해 3월부터 공공형 예식장인 비즈 컨벤션의 예식 축하 화환을 신화환으로 사용한다고 2일 밝혔다.

시는 코로나19의 장기화로 졸업식과 각종 행사가 취소되거나 축소돼 감소한 꽃 소비에 따른 화훼농가의 어려움을 해소하고, 일상 속 꽃 생활화를 통한 건전한 꽃 소비 문화 촉진을 위해 이 같은 결정을 내리게 됐다.

신화환은 기존보다 인조 소재 사용 비율이 낮아 생화 사용량 증가를 기대할 수 있으며, 예식이 끝난 후 사용된 꽃바구니를 하객들이 가지고 가도록 해 기존 3단 화환의 재사용 문제를 방지할 수 있다.

시는 3월 한 달간 시범 운용 기간을 거친 후 4월부터는 기존 화환은 반입을 금지하고 신화환만 반입 허용할 계획이다.

김해시 관계자는 “코로나19의 장기화로 인해 지역 내 많은 화훼농가가 어려움을 겪고 있다”며 “공공형 예식장에서 시범적으로 신화환을 사용해 새로운 화환문화를 정착시키고, 건전한 화훼유통산업 장려로 지역 경제 활성화에 이바지했으면 좋겠다.”고 전했다.

