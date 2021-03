르노삼성, 2월 7344대 판매…전년 동기 대비 4.1%↑

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 지난 2월 판매량이 전년 동월 대비 4.1% 증가한 총 7344대로 집계됐다고 2일 밝혔다.

르노삼성에 따르면 내수판매량은 6.2% 증가한 3900대, 수출물량은 1.8% 증가한 3444대로 집계됐다.

중형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 QM6는 전년 동기 대비론 19.1% 감소한 2121대가 판매됐으나 전월 대비론 7.4% 늘었다. LPG 모델 판매 1위를 차지했던 QM6 LPe가 1245대 판매되며 QM6 2월 전체 판매의 58.7%를 차지했다. 가솔린 모델인 QM6 GDe는 876대 판매돼 전월 대비 25.7% 늘어나며 QM6의 판매 상승을 견인했다.

XM3는 1256대 판매로 전월 대비 9.2% 증가한 실적을 거뒀다. 다임러와 공동개발한 엔진을 장착한 고성능 TCe 260 모델과 뛰어난 경제성을 지닌 1.6 GTe 모델의 판매 비율은 56 대 44였다. 지난해 3월 출시된 XM3의 지난 1년간 누적 판매대수는 3만6497대다.

르노 브랜드 모델들의 2월 판매 실적도 전월 대비 모두 상승했다. 올해 전기차 보조금이 지자체별로 일부만 확정된 가운데, 전기차 모델인 조에(ZOE)와 트위지(TWIZY)는 각각 47대, 29대 판매됐다. 유럽을 대표하는 소형 SUV 캡처(CAPTUR)와 중형 상용차 마스터(MASTER)는 각각 145대와 120대 판매됐다.

르노삼성의 2월 수출 실적은 QM6 946대, XM3 2476대, 트위지 22대 등 총 3444대다. 르노삼성은 "올 2분기 중 유럽 시장 출시를 준비 중인 XM는 수출 초도 물량을 조금씩 늘려가는 한편, 유럽 시장 내 가격 경쟁력 및 공급 안정성 확보 위한 노력을 지속하고 있다"고 설명했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr